Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigsburg (ots)

In der "Alte Bahnhofstraße" in Renningen trieben drei noch unbekannte Täter am Montag gegen 16.00 Uhr ihr Unwesen. Gegenüber dem Bahnhofsgelände sprühten die Unbekannten mit silberner Farbe einen Schriftzug auf ein Toilettenhäuschen. Anschließend fuhren zwei Täterinnen mit einem Fahrrad durch die Bahnhofsunterführung und dann über die Industriestraße davon. Ein dritter Täter rannte den beiden Jugendlichen hinterher. Während der Tatausübung wurde das Trio von einer Zeugin beobachtet, die daraufhin die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Von den drei Tätern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor.

1. Person: weiblich, etwa 16 Jahre alt, braune lange Haare, grauer Kapuzenpullover, schwarze Jacke

2. Person: weiblich, etwa 16 Jahre alt, rötliche Haare, braune Kapuze, schwarzes Fahrrad

3. Person: männlich, etwa 16 Jahre alt, schwarze Maske

Darüber hinaus haben Polizeibeamte bei einer Überprüfung der Tatörtlichkeit frische Graffitis in beiden Bahnhofsunterführungen entdeckt. Hierbei handelt es sich um zwei silberne Schriftzüge sowie einem Emoji. Auch diese Schmierereien dürften dem Trio zuzuordnen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Leonberg nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Tel. 07152 605-0 entgegen.

