Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, wurde um 16.05 Uhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Klapphakenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines Kennzeichens

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Straße "Bremer Tor" in Vechta, das hintere amtliche Kennzeichen eines dort abgestellten Pkw`s. Das Kennzeichen lautet VEC-CR 33. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Fahrrädern

Von Dienstag, 16. Juni 2020, 18.45 Uhr bis Mittwoch, 17. Juni 09.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Vechtaer Marsch" in Vechta zwei verschlossene Fahrräder der Marken Bulls und Focus, welche in einem Fahrradständer in einem Hinterhof abgestellt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen. Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, 23.53 Uhr befuhr ein 67-jähriger aus Hamburg mit seinem Pkw die Vördener Straße in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er stark unter Alkoholeinfluss stand. Zeugen konnten beobachten, wie er im Kreis und sehr langsam fuhr. Auch auf Ansprache eines Zeugen reagierte er nicht. Der Hamburger wurde schlafend angetroffen. Sein Atemalkoholgehalt betrug 2,64 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, 12.35 Uhr beabsichtigte ein 13-jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad im Dominikanerweg in Vechta, bei grün zeigender Lichtzeichenanlage den Dominikanerweg über die Windallee zu überqueren. Zeitgleich beabsichtigte eine ihm entgegenkommende 47-jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw vom Dominikanerweg nach links in die Ravensberger Straße abzubiegen. Sie übersah den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 13-jährige kam zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt.

