Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus in Lorch

Aalen (ots)

Lorch: Vandalismus-Hinweise gesucht

Vermutlich zu dritt stiegen Unbekannte zwischen Donnerstag, 15.10.20 und Donnerstag, 22.10.20 in ein leerstehendes Firmengebäude in der Maierhofstraße ein. Hierzu warfen sie mit einem Betonstein zwei Scheiben ein und gelangte so in das Innere. Hier betraten sie alle Räume, warfen Gegenstände umher, schlugen eine Scheibe ein und versprühten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise auf die Vandalen erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell