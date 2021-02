Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannter belästigt 18-Jährige sexuell

Ludwigsburg (ots)

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 17.00 Uhr in der Römerstraße in Leonberg eine 18 Jahre alte Frau bedrängte. Das Opfer saß auf einer Parkbank vor einem Einkaufszentrum, als sich der Täter dazu setzte. Der Unbekannte suchte das Gespräch mit der jungen Frau. Da er jedoch kein Deutsch sprach, unterhielten sich die beiden mittels eines Handys und einem Übersetzungsprogramm. Im weiteren Verlauf legte der Täter seinen Arm um die Frau, streichelte und drückte sie. Er legte ihre Hand mehrmals in seinen Schritt und schließlich seine Hand in ihren Schritt. Die 18-Jährige versuchte dies zu unterbinden und ergriff letztlich die Flucht. Der Täter soll etwa 60 Jahre alt sein. Er hat graumeliertes, kurzes Haar, trug eine grüne Winterjacke und dunkle Jeans. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell