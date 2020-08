Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnanhänger der Marke Dethleffs entwendet - Ratingen - 2008162

Mettmann (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (26. August 2020) bis Donnerstagmorgen (27. August 2020) wurde von einem umschlossenen Privatgelände an der Einmündung "Am Gratenpoet" / "Am Heidkamp" in Ratingen ein Wohnanhänger der Marke "Dethleffs" entwendet.

Das war passiert:

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, stellte ein 32-jähriger Ratinger den Diebstahl seines fünf Jahre alten Wohnanhängers der Marke "Dethleffs" fest. Der circa 9,40 Meter lange Tandemachser war auf einem Schotterparkplatz gegenüber der Einmündung "Am Gratenpoet" / "Am Heidkamp" abgestellt. Der Parkplatz ist mit einem circa zwei Meter hohen Gittermattenzaun umfriedet und die Zufahrt ist mit einem Gitterzauntor verschlossen. Der Wohnwagen wurde vermutlich in der Nacht entwendet, zuletzt wurde der Anhänger am Vorabend um 22:00 Uhr ordnungsgemäß abgestellt auf dem Parkplatz gesehen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen das Zugangstor zu dem Parkplatz gewaltsam auf. Anschließend entfernten sie gewaltsam das an dem Wohnanhänger als zusätzliche Sicherung angebrachte Deichselschloss. Die Fahrzeugdiebe entfernten sich mit dem Wohnanhänger vermutlich in Richtung "Am Rosenkothen". Der Wert des Wohnwagens, Typ 740 RSK, wird mit circa 40.000 Euro angegeben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem auffallend großen Wohnanhänger der Marke Dethleffs mit dem amtlichen Kennzeichen ME - KS 2007 verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und es wurden weitergehende Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Ratinger Polizei veranlasst.

Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Wohnanhängers Dethleffs vor. Die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, nimmt Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Anhängers sowie sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen jederzeit entgegen.

