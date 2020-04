Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ermittelt nach Raubdelikt - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Montagnachmittag (27.04.2020) kam es in einer Wohnung zu einem Überfall auf eine 48-jährige Frau. Nach ersten Erkenntnissen suchte der Verdächtige gegen 17:00 Uhr die Geschädigte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stormstraße auf. Dort erlangte er unter Vorhalt eines Messers einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben:

-Männlich

-Südländisches Erscheinungsbild

-Ca. 20 - 25 Jahre alt

-Ca. 175 - 180 cm groß

-Normale bis sportliche Figur

-Schwarze kurze Haare, längeres nach hinten gekämmtes Deckhaar

-Dunkle Augen

-Schwarzer Trainingsanzug mit orangem Streifen am Saum der Jacke

-Weiße Turnschuhe

-Schwarze Maske

-Schwarze Handschuhe

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise (Telefon: 0271-7099-0)

