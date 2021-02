Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 37-Jähriger flüchtet mit E-Scooter

Ludwigsburg (ots)

"Ein Katz und Maus-Spiel" zwischen Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg und einem 37-Jährigen endete am Dienstagabend für den Mann mit einer vorläufigen Festnahme. Der Mann war gegen 20:00 Uhr mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Marbacher Straße in Ludwigsburg unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde. Beim Erblicken der Streife, ergriff der Fahrer sofort die Flucht in Richtung Reichertshalde und konnte zunächst entkommen. Kurz darauf traf er in der Bottwartalstraße erneut auf die Streife und versuchte wieder sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Sein Fluchtversuch endete schließlich in einer Sackgasse in der Schwabstraße, wo er sich widerstandslos vorläufig festnehmen ließ. Vermutlich stand der 37-jährige Mann während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte zudem auch Marihuana mit sich mit. Ein Vortest verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz.

