Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte versuchen PKW zu öffnen, während Fahrerin drin sitzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Schreck dürfte einer PKW-Lenkerin am Mittwoch gegen 09.00 Uhr in der Johannesstraße in Kornwestheim in die Glieder gefahren sein, als plötzlich zwei Unbekannte an den Türen ihres Wagens rüttelten. Die Frau war kurz zuvor in ihr Fahrzeug eingestiegen. Sie hatte hierbei bereits zwei Personen bemerkt. Im Auto verriegelte sie hierauf die Türen und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Kurz darauf versuchten zwei Männer die Beifahrer- und die Tür dahinter zu öffnen. Vermutlich wollten die Täter die Handtasche aus dem PKW stehlen. Vor Schreck hupte die Frau, worauf die Unbekannten die Flucht ergriffen. Beide Unbekannte sollen einen dunklen Teint gehabt haben. Sie trugen blaue OP-Masken und hatten Handschuhe an. Der eine war etwa 160 cm groß, trug eine weiße Jacke, eine rote Wintermütze und hatte einen roten Beutel dabei. Die zweite Person dürfte etwa 170 cm groß sein, war komplett schwarz gekleidet und hatte auch eine schwarze Wintermütze auf.

Die Polizei registrierte am Mittwoch einen weiteren Diebstahl aus einem Mercedes in der Gerokstraße. Zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Mittwoch 07.45 Uhr wurde aus dem Fahrzeug ein Geldbeutel, das Handbuch sowie CD und Visitenkarten entwendet. Wie die Täter in den PKW gelangten, ist noch unklar. Teile des Diebesguts konnten in der Karl-Joos-Straße aufgefunden werden. Vermutlich dürften die Diebe letztlich nur geringwertige Beute gemacht haben.

Möglicherweise stehen diese beiden Fällen in Zusammenhang zu einem weiteren Fall, der sich am Dienstagabend in der Ludwig-Herr-Straße ereignete (wir berichteten am Mittwoch, 13.51 Uhr). Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich unter Tel. 07154/1313-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell