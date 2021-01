Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angeblich taubstumme Bettler beschwerten sich über 5-Euro-Spende

Bocholt (ots)

Am Freitag übergab ein hilfsbereiter Bocholter gegen 12.30 Uhr zwei Männern auf dem real-Parkplatz an der Welfenstraße fünf Euro. Die Männer hatten sich ein Schild um den Hals gehängt, sich darauf als taubstumm ausgegeben und um Spenden gebeten. Die fünf Euro waren ihnen offenbar nicht genug - jedenfalls konnten sie auf einmal reden und beschwerten sich über die aus ihrer Sicht zu geringe Spende. Als der Bocholter die Männer nach ihrem Ausweis fragte, stiegen diese in einen Audi mit dem Ortskennzeichen HER und fuhren davon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell