Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Binnenschiff beschädigt stilliegende Sportboote durch Wellenschlag

Frankfurt-Schwanheim (ots)

Ein auf dem Main bei Frankfurt-Schwanheim zu Tal fahrendes Gütermotorschiff verursachte am heutigen Abend durch erhöhten Wellenschlag an mindestens neun Sportbooten einen Sachschaden. Diese waren an einer Steganlage festgemacht. Die zuständige Wasserschutzpolizeistation Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

