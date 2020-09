Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein

Eltville (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde durch eine Spaziergängerin auf dem Rhein bei Eltville in Höhe Rheinkilometer 509 eine Gewässerverunreinigung in Form einer Schaumbildung gemeldet. Durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei Wiesbaden und einem Hubschrauber der hessischen Fliegerstaffel wurde ein Schaumteppich bei Rhein-KM 511, am hessischen Rheinufer festgestellt. Er hatte zwischenzeitlich ein Ausmaß von ca. 20m Breite und ca. 800m Länge erreicht und bestand aus einem zerfahrenen, weißbräunlichen, schaumigen Wasserbelag, welcher absolut geruchlos war. Ein Hinweis auf einen möglichen Verursacher konnte weder aus der Luft noch vom Wasser aus festgestellt werden.

Die weitere Sachbearbeitung wurde von der zuständigen Wasserschutzpolizei Rüdesheim am Rhein übernommen. Zeugenhinweise nimmt die sachbearbeitende Dienststelle entgegen.

