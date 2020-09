Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festgefahrenes Sportboot unterhalb der Rüdesheimer Aue

Rüdesheim (ots)

Am 08.09.2020, um 17:08 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim ein festgefahrenes Sportboot gemeldet. In Höhe Rhein-km 527,3 beabsichtigte der Sportbootführer in Richtung Einfahrt des Binger Hafens zu fahren. Hierzu verließ er die ausgetonnte Fahrrinne und kam auf einem Knietief unter der Wasseroberfläche befindlichen Felsen fest.Um das Sportboot im Flachwasserbereich frei zu bekommen wurde die Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim verständigt, die das Sportboot freischleppen konnte. Bei der Festfahrung wurde der Antrieb so stark beschädigt, das Betriebsmittel in den Rhein austraten. Um dies einzudämmen wurde ein Ölschlängel durch die Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim ausgebracht. Um ein weiteres Austreten von Betriebsmitteln zu verhindern, wurde das Sportboot durch den Eigentümer auf einer Werft in Bingen aus dem Wasser gekrant. Zum Glück gab es bei dem Sportbootunfall keine Verletzten.

