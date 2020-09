Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Motorroller verursacht eine Gewässerverunreigung in der Fulda.

Kassel (ots)

Ein Passant meldete am 04.09.2020 über die Einsatzzentrale des PP Nordhessen den Fund eines Motorrollers in der Bundeswasserstraße "Fulda" bei Fluss-km 81. Der Motorroller lag etwa 5 m vom linken Ufer in ca.0,70 cm Wassertiefe. Die Bergung des Rollers erfolgte heute, gegen 11:00 Uhr, im Beisein des Wasserschutzpolizeipostens Kassel durch Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) Kassel. Im Rahmen der Bergung sind geringe Mengen an Betriebsstoffen ausgetreten. Aufgrund der Geringfügigkeit wurden jedoch keine Beseitigungsmaßnahmen eingeleitet. Anhand des Zustandes des Rollers kann von einer Liegezeit von unter sechs Monaten ausgegangen werden. Am Fahrzeug befanden sich noch die Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2019.

Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Eigentumsdelikt vor. Ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden gerne unter 0561-20769-44 entgegengenommen.

