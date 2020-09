Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festfahrung einer Motoryacht im Bereich der Rüdesheimer Aue

Rüdesheim (ots)

Am 04.09.20 hat sich ein Sportboot infolge einer Grundberührung, in Höhe des Rhein-km 527, festgefahren. An Bord befanden sich zwei Personen.

Die Motoryacht ist nach einer guten halben Stunde selbstständig durch die Wellenbewegungen eines vorbeigefahrenen Flusskreuzfahrtschiffes wieder freigekommen.

Das Sportboot verlegte in Begleitung eines Streifenbootes der Wasserschutzpolizei in den Binger Hafen.

Die Sportbootunfallaufnahme erfolgte durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim vor Ort im Binger Hafen.

An der Motoryacht wurden kein Wassereinbruch sowie keine Schäden am Antrieb und an der Ruderanlage festgestellt.

Es wurde keine Person verletzt.

Eine genauere Untersuchung des Rumpfes erfolgt durch den Eigentümer auf einer Bootswerft.

