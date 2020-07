Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200722 - 0733 Frankfurt-Gutleutviertel: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin bemerkte am Dienstag, den 21. Juli 2020, gegen 07.05 Uhr, Flammen, die aus einer Dachgeschosswohnung in der Hafenstraße schlugen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Flammen griffen daher nicht auf eine Nachbarwohnung bzw. den Dachstuhl über. Personen wurden nicht verletzt. In der Wohnung konnten Flaschen mit Brandbeschleuniger festgestellt werden. Die Wohnung sollte am gleichen Tag zwangsgeräumt werden. Der 26-jährige Mieter der Wohnung war nicht anzutreffen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

