Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200721 - 0730 Frankfurt-Fechenheim: Lkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 20. Juli 2020, gegen 15.20 Uhr, wurde der Polizei durch die Feuerwehr mitgeteilt, dass sich auf der Hanauer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 525, in stadtauswärtiger Richtung, ein brennender Lkw befände.

Bei Eintreffen der Funkstreife stand der Mercedes-Abrollkipper bereits in hellen Flammen. Der Brand selbst dürfte durch einen technischen Defekt entstanden sein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand aber eine starke Rauchentwicklung, weswegen die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung voll gesperrt werden musste. Die Sperrung konnte gegen 16.20 Uhr wieder aufgehoben werden, es kam jedoch noch bis gegen 18.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der 54-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde noch vor Ort behandelt und wieder entlassen. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend EUR. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

