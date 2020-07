Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200721 - 0729 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nach Streit um Handy festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag (20.07.2020) auf Dienstag eskalierte in der Taunusstraße ein Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde eine 38 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest. Auslöser des Streits war das Mobiltelefon des 38-Jährigen, welches ihm der spätere Beschuldigte, ein 34 Jahre alter Mann, zuvor gestohlen hatte. Beide Männer hielten sich gegen 23:45 Uhr in einem Kiosk in der Taunusstraße auf, als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den Beschuldigten daraufhin aufforderte, ihm das Handy wieder zurückzugeben. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten griff der Beschuldigte den Eigentümer des Handys mit einem Messer an und verletzte diesen am Arm. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, welche den bereits geflohenen Angreifer in der Moselstraße festnehmen konnte. In seiner Hosentasche fanden die Beamten das gestohlene Mobiltelefon des Geschädigten. Der 34-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam nach seiner Festnahme in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

