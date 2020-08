Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Einbruch in Karlsruhe-Palmbach gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Straße "Am Zollstock" in Karlsruhe-Palmbach ein. Da ein Nachbar Geräusche vernahm und die Geschädigten ab dem 21.08.2020 einen steigenden Energiebedarf feststellen konnten, könnte sich der Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Die Einbrecher stiegen auf das Garagendach und verschafften sich anschließend über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt in das Gebäude. Das vermutlich von den Dieben eingeschaltete Licht wurde brennen gelassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das entwendete Diebesgut konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell