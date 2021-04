Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruch in Corona-Testzentrum - Polizeibeamter bei Festnahme schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.04.2021, gegen 04:20 Uhr, drangen zwei Einbrecher in das Corona-Testzentrum an der Mirker Straße in Wuppertal ein.

Sie hebelten einen verschlossenen Lagercontainer auf und entwendeten Schutzausstattung, wie FFP2-Masken, Einweghandschuhe und Desinfektionstücher.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe antreffen. Einen 36-jähriger wohnsitzlosen Mann nahmen sie noch vor dem Testzentrum fest. Bei ihm fanden die Polizisten neben diversem Diebesgut auch Einbruchswerkzeug. Der zweite Verdächtige (32) wiedersetzte sich seiner Festnahme, indem er einen Beamten angriff und zu Boden stieß. Dieser erlitt hierbei eine schwere Verletzung, die im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Durch Unterstützungskräfte konnte auch der 32-jährige Wuppertaler nach kurzer fußläufiger Verfolgung schließlich festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

