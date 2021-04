Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Brand im Rathaus

Wuppertal (ots)

Solingen - In der vergangenen Nacht (08.04.2021, gegen 01:20 Uhr), rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm im Solinger Rathaus am Walter-Scheel-Platz aus. In einem Büro im Erdgeschoss konnten die Einsatzkräfte Rauchentwicklung und Feuer lokalisieren. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Räume verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin, bei der sich der Täter zunächst gewaltsam Zugriff auf ein Büro verschafft und anschließend Feuer gelegt hat. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

