Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metalldiebstahl

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am 05.01.2021, zwischen 14.15 und 15.00 Uhr, kam es in der Buchenstraße zu einem Diebstahl von Altmetall im Wert von ca. 600 Euro. Dies war in Bereich einer Garageneinfahrt abgelegt. Im Tatzeitraum wurde ein weißer Transporter an der Örtlichkeit beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

