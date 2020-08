Polizei Bonn

POL-BN: Polizeieinsatz in Bonn-Lannesdorf

Bonn (ots)

Eine Auseinandersetzung auf offener Straße in Bonn-Lannesdorf, bei der ein Tatbeteiligter auch Schüsse aus einer Handfeuerwaffe abgegeben haben soll, rief am Montagabend die Polizei auf den Plan. Dabei wurden auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW eingesetzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war die war die Polizei gegen 18:10 Uhr von einem 38-jährigen Mann informiert worden, dass er auf der Ellesdorfer Straße mit einem 34-jährigen Bekannten in Streit geraten war. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 34-Jährige eine Handfeuerwaffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Anschließend habe sich der Tatverdächtige entfernt.

Der 38-Jährige wurde leichtverletzt. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern ambulant behandelt. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen am Tatort die ersten Ermittlungen sowie die Spurensuche.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde gegen 21:40 Uhr dessen Wohnung im Ortsteil Lannesdorf durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos aufgesucht. Der mutmaßliche Schütze wurde nicht angetroffen, eine Waffe wurde nicht aufgefunden.

Die Fahndung dauert ebenso an, wie die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Zeugen des Geschehens, das sich am Montag, 10. August 2020, gegen 18 Uhr, an der Ellesdorfer Straße auf dem Parkplatz zweier Supermärkte ereignet haben soll, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.

