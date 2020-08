Polizei Bonn

POL-BN: Serienstraftat: Vier junge Männer besprühten Autos, Anhänger, Bushaltestelle und Kirche in Bonn-Plittersdorf

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach vier Jugendlichen, die in der Nacht zu Sonntag, 09.08.2020, in Bonn-Plittersdorf sowohl in der Kennedyallee als auch der Turmstraße Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen haben. Beschädigt wurden in der Kennedyallee geparkte Kraftfahrzeuge und Anhänger. Auf der Turmstraße wurden zudem eine Bushaltestelle und eine Mauer besprüht. Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich an der in der ehemaligen amerikanischen Siedlung stehenden Kirche "Stimson Memorial Chapel". Durch einen Zeugen konnten gegen 3.30 Uhr beobachtet werden, wie vier jugendliche Personen zunächst um die Kirche herumgingen und dann diese anfingen zu besprühen. Durch den Zeugen können die vier Personen wie folgt beschrieben werden: - ca. 18 Jahre alt - ca. 180 cm groß - drei trugen ein graues und einer ein rotes T-Shirt - alle trugen dunkle Hosen

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, da u.a. auch verfassungsfeindliche Symbole als Graffiti gesprüht wurden, und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen unter 0228/15-0.

