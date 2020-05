Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: mehrere Verkehrsunfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am 07.05.20 in der Zeit von 09:00h bis 10:30h wurde ein Opel Vivaro mit PS-Kennzeichen, welcher in der Lothringer Straße in PS-Niedersimten in Fahrtrichtung Pirmasens abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Am 09.05.20 in der Zeit von 12:30h bis 12:35h wurde ein VW Golf mit PS-Kennzeichen, welcher im unteren Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite beschädigt. Ebenfalls am 09.05.20 in der Zeit von 15:00h bis 15:15h wurde ein weißer Mitsubishi Space mit PS-Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Zweibrücker Straße abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Fahrzeugheck beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens, 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de. pips

