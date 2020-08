Polizei Bonn

POL-BN: Alkoholfahrten am Wochenende - Polizei ordnete zahlreiche Blutproben an

Bonn (ots)

Gleich mehrfach gingen der Bonner Polizei am vergangenen Wochenende (08./09.08.2020) unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer bzw. Motorradfahrer ins Netz.

Den Anfang machte ein 23-jähriger Mann, der Beamten der Wache Innenstadt am Freitagabend (07.08.2020) gegen 23:05 Uhr auf der Wilhelmstraße negativ aufgefallen war. Warum? Der junge Mann missachtete das Rotlicht einer Ampel und das Licht seines Rollers war ausgeschaltet. Die Beamten hielten den Mann an. Während seiner Überprüfung wirkte er deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Zudem besaß der 23-Jährige, dem auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde, keinen Führerschein.

Ebenso unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 23-Jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag (08.08.2020) in Alfter-Oedekoven. Der Mann war gegen 03:25 Uhr auf der K12 in Richtung Bonn unterwegs. Ihm entgegen fuhr ein Streifenwagen der Polizeiwache Duisdorf. Plötzlich machte der 23-jährige einen Schlenker auf die Gegenfahrbahn, so dass der Fahrer des Streifenwagens ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Beamten wendeten und gingen der Sache auf den Grund. Bei der Überprüfung des Autofahrers war aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Drei Mitfahrer schliefen. Der Fahrer gab zunächst an keinen Alkohol getrunken zu haben. Der Atemalkoholvortest sprach jedoch eine andere Sprache: rund 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen hatten in der Nacht zu Sonntag (09.08.2020) die Polizei informiert, da ihnen ein gegen 00:35 Uhr ein Motorradfahrer auf der Kölnstraße in Höhe des Sportparks Nord aufgefallen sei, der Schlangenlinien fuhr. Eine Zeugin habe sich in der Folge mit ihrem Pkw vor das Motorrad gesetzt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Bei der Kontrolle des Motorradfahrers durch Beamte der Wache Innenstadt konkretisierte sich der Verdacht des Alkoholkonsums schnell. Das Display des Atemalkoholtestgerätes zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 58-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Zeitgleich fiel ein Fahrradfahrer auf der anderen Rheinseite in Beuel zunächst wegen einer Ordnungswidrigkeit auf. Der Mann fuhr bei einer für ihn Rotlicht zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich Landgrabenweg / Kreuzherrenstraße ein, ließ dann einen Streifenwagen passieren, um schließlich seine Fahrt in Landgrabenweg fortzusetzen. Auch der 51-Jährige Fahrradfahrer war deutlich alkoholisiert, zumindest wenn man nach dem Promillewert geht: mehr als 1,6 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann von der Wache Ramersdorf entlassen.

Gegen 03:30 Uhr am Sonntag (09.08.2020) sollte ein 56-Jähriger Autofahrer von Beamten der Wache Duisdorf auf sein defektes Abblendlicht hingewiesen werden. Der Wagen war der Streifenwagenbesatzung auf der Alfterer Straße mit Fahrtrichtung Bornheim entgegen gekommen. Die Polizisten wendeten und fuhren hinter dem Wagen her. Hierbei fiel der Fahrzeugführer durch seine unsicheres Fahrverhalten auf. Auf entsprechende Anhaltezeichen reagierte der Mann zunächst nicht. Bei seiner Kontrolle war dann deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Den freiwilligen Atemalkoholvortest meisterte der 56-Jährige erst nach mehrmaligen Versuchen. Der Test ergab schließlich einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten die Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

