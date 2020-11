Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Diebe brachen am Samstag in ein Wohnhaus in Münzesheim ein.

Zwischen 15.00 und 19.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über die Gebäuderückseite Zugang in das Haus in der Fasanenstraße und dursuchten dann alle Zimmer nach Wertgegenständen. Bei einer ersten Nachschau fehlten eine Damenarmbanduhr und diverser Modeschmuck. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07253 8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

