Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Diebe nach Zeugenhinweis auf frischer Tat ertappt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei in Karlsruhe am Freitagabend zwei Männer auf frischer Tat fest, die gerade ein Elektrofahrrad aus einem Hinterhof stehlen wollten. In der Wohnung des einen Verdächtigen fanden die Beamten wenig später ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Fahrrad.

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte gegen 18.00 Uhr die Polizei, nachdem er in einem Hinterhof in der Karlstraße zwei Männer beobachtet hatte, die sich in verdächtiger Weise an einem Elektrofahrrad zu schaffen machten. Die alarmierten Streifenbeamten konnten die beiden 28- und 46-jährigen Verdächtigen noch am Tatort stellen. Die Männer hatten einen Bolzenschneider, eine Blechschere und ein Einhandmesser dabei und räumten ihr Tatvorhaben ein. Weil die Beiden auch für weitere Fahrraddiebstähle in Betracht kamen, durchsuchten die Polizeibeamten im Anschluss auch die Wohnung des 46-Jährigen und fanden darin ein weiteres Fahrrad, dessen Eigentumsverhältnisse klärungsbedürftig waren.

Die beiden Männer müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall rechnen.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell