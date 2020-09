Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Ganderkesee/ LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich- und einer schwerverletzten Person in Ganderkesee-Schlutter

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14.09.2020, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Wilhelmshaven befuhr mit seinem VW Fox die Wildeshauser Landstraße in Richtung Delmenhorst. Auf dem Beifahrersitz saß ein 35-jähriger Mann, ebenfalls aus Wilhelmshaven. Im Ortsteil Schlutter, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, setzte der VW-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Oldtimers an. Vermutlich übersah er dabei zunächst den Gegenverkehr und lenkte seinen PKW plötzlich sehr stark zurück auf seine Fahrspur. Dort kam er in den rechten Seitenraum ab und verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Der VW schleuderte in den linken Seitenraum, kollidierte dort mit einem Straßenbaum, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Diverse Ersthelfer waren engagiert zur Stelle und halfen den beiden verletzten Männern aus dem Wrack. Unter den Ersthelfern befanden sich drei Soldaten/innen und ein Mitglied der Feuerwehr Delmenhorst. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass der Fahrer des verunglückten VW schwerste Verletzungen aufwies. Ein Rettungshubschrauber wurde nachalarmiert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen. Der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, die auch im Krankenhaus versorgt werden mussten. An dem Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die Wildeshauser Landstraße voll gesperrt.

