Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf dem Radweg in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. September 2020, kam es in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und dem Fahrer eines Motorrollers.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 16-jährige Radfahrerin aus Butjadingen mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Straße "Zum Leuchtfeuer" zwischen Eckwarden und Eckwarderhörne.

In einer schlecht einsehbaren Kurve im Einmündungsbereich kam ihr ein Motorroller entgegen, der sie am Ellenbogen streifte. Durch den Anstoß stürzte die 16-Jährige von ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Motorrollers setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Eckwarden fort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell