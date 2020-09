Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Fahrrad vor Einkaufsmarkt entwendet

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 16.09.2020 wurde in der Zeit von 07:00-11:00 Uhr ein vor dem Edeka Markt in der Rheinstraße verschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet. Da das Fahrrad mittels Schloss gesichert war, ist anzunehmen, dass der unbekannte Täter das Herrenrad, Bergamont, Farbe schwarz weggetragen hat.

