Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Reifenstecher beim Freibad in Vallendar

Vallendar (ots)

Vallendar: Am 21.08.2020 wurde am Morgen in der Zeit von 09:00 Uhr bis ca. 11:15 Uhr bei einem auf dem Parkplatz des Freibad geparkten PKW ein Reifen durch unbekannte Täter zerstochen. Der PKW war ordnungsgemäß auf dem zum Freibad gehörenden Parkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

