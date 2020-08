Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung Sportlerheim TUS Mutterschied

Simmern/ Hunsrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 20./21.08.2020 wurde das, unmittelbar an der K55 gelegene Sportlerheim des TUS Mutterschied (Ortsgemeinde Mutterschied), durch Graffiti beschädigt. Sachdienliche Hinweise über ungewöhnliche Wahrnehmungen bitte an die Polizei Simmern unter der 06761/921-0.

