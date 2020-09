Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Verkehrsinsel geparkt

Oberhausen - B 427 (ots)

Am Donnerstagmorgen, 17.09.2020, gegen 03:00 Uhr, befährt ein 78-Jähriger mit seinem PKW Opel die B427 von Hergersweiler kommend in Fahrtrichtung Oberhausen. Bei der Einfahrt in den am Ortseingang Oberhausen gelegenen Kreisverkehr verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt geradeaus auf den Kreisverkehr. Der Pkw kommt auf der Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer bleibt unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

