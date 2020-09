Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch über Kellerfenster

Landau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 11.09.2020 und Mittwoch, dem 16.09.2020, verschafften sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Landau in der Dresdner Straße (Horst). Die Täter durchsuchten die Wohnräumlichkeiten und entwendeten aufgefundenes Bargeld und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden; die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell