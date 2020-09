Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei laufendem Motor eingeschlafen

Bad Bergzabern (ots)

Am 15.09.2020, gegen 17:15 Uhr meldet ein Zeuge einen mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg, stehenden Pkw. Der Fahrer würde nicht mehr reagieren. Vor Ort stellten die Beamten einen 36-jährigen Mann fest. Er sei eingeschlafen, so die Aussage des Mannes. Grund dafür dürfte allerdings seine starke Alkoholisierung gewesen sein. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

