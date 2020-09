Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Medizinischer Notfall

Landau (ots)

Auf Grund eines medizinischen Notfalls waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau und vom DRK am Dienstag gegen 10.35 Uhr in die Königsberger Straße ausgerückt. Ein 60 - jähriger Mann war zusammengebrochen und wurde von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Im Anschluss wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-287-2002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell