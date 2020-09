Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Beim Wendemanöver Verkehrsunfall verursacht

Offenbach (ots)

Sachschaden in Höhe von 6000 EUR verursachte ein 78 - jähriger Wohnmobilfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 12 Uhr in der Landauer Straße. Der Senior wollte im Bereich der ARAL Tankstelle rückwärts auf die Straße fahren und kollidierte hierbei mit einem herannahenden 83 - jährigen Autofahrer. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-287-2002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell