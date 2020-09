Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Transporter kommt von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Hergersweiler - B 427 (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters kam am Mittwoch, 16.09.2020, gegen 17:10 Uhr, in Hergersweiler, auf der B 427, nach links von der Fahrbahn ab und prallte aus bislang noch nicht geklärter Ursache, nach einer Strecke von 200 Meter, gegen einen geparkten Pkw VW. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall auf einen Baum geschoben. Der 55-jährige Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 22.000.- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell