POL-OF: Fenster eingeschlagen und Handtasche geklaut - Autoaufbrecher waren unterwegs

Bereich Offenbach 1. Fenster eingeschlagen und Handtasche geklaut - Dreieich/Götzenhain

(fg) Am Donnerstagnachmittag war ein Autoknacker in der Langener Straße unterwegs und entwendete eine Handtasche sowie eine Strickjacke aus einem geparkten schwarzen Peugeot. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter kurz nach 13 Uhr das vordere Beifahrerfenster ein, um das Auto zu öffnen und anschließend die Beute einzusacken. Der Unbekannte war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und eine schmale Statur. Der Mann war mit einer schwarzen Basecap und einer Bomberjacke bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Autoaufbrecher waren unterwegs - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag ein Handwerkerfahrzeug im Breidertring aufgebrochen hatten. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, waren die Autoaufbrecher im Bereich der 60er-Hausnummern zugange und schlugen ein Fenster der Beifahrerseite eines weißen Renault Trafic ein. Im Anschluss durchsuchten sie den Wagen und nahmen mehrere Werkzeugkoffer mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, Pressestelle, 04.09.2020, Felix Geis

