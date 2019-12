Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 77-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 14. Dezember, gegen 16.30 Uhr, auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße. Eine 77-jährige Frau aus Hamm beabsichtigte mit ihrem Skoda von der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße nach links in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen. Dabei kollidierte die Skoda-Fahrerin mit einer Laterne, die sich auf der dortigen Verkehrsinsel befand. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.(je)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell