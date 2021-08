POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Hauneck - Am Freitag (30.07.), gegen 15:30 Uhr, parkte ein 53-jähriger Fahrer eines Dacia aus Bad Hersfeld in der Straße "Am Hang". Ein hinter ihm parkender 80-jähriger Mann aus Hauneck verwechselte beim Losfahren vermutlich die Bremse mit dem Gaspedal, fuhr in der dortigen Gefällstrecke schnell, rechts an dem geparkten Dacia vorbei und kam an einer Mauer mit Gartenzaun zum Stehen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Vorbeifahren streifte der 80-Jährige jedoch das Auto des Mannes aus Bad Hersfeld, sodass an beiden Fahrzeugen sowie der Mauer Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro entstand.

