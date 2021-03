Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 24.03.2021 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 wurde auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bodenburger Straße 57 ein ordnungsgemäß geparkter Audi eines 66-jährigen Mannes aus Seesen beschädigt. Der Verursacher des Schadens ist bisher nicht bekannt. Aufgrund der festgestellten Schäden am Heckstoßfänger des geparkten Audis könnte es zuvor einen Zusammenstoß mit einem ein- oder ausparkendem Fahrzeug oder einem Einkaufswagen gegeben haben. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

