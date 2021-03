Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Groß Förste - Weißes Kraftfahrzeug schrammt geparkten Pkw - Sachschaden von 1500 Euro

Hildesheim (ots)

Groß Förste, Ladebleek 5(fm)

Ein vermutlich weißes Kraftfahrzeug ist in die linke Seite eines, in der Straße Ladebleek 5 in Gr. Förste, in Fahrtrichtung Mühlengraben geparkten, grauen BMW I3 gefahren und ohne sich um den Schaden zu kümmern, weggefahren. Diese Verkehrsunfallflucht hat sich am Mittwoch, 24.03.21, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12.15 Uhr ereignet. Die Polizei in Sarstedt bittet Zeugen um fernmündliche Hinweise zum Fluchtfahrzeug unter 05066-9850.

