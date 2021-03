Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti) Am Samstag den 20.03.2021, ist es gegen 12.20 Uhr in der Straße im Kirchenfelde in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein Zeuge hat beobachtet wie ein roter Mercedes Sprinter rückwärts gegen einen Grundstückzaun gefahren ist. Nachdem der Fahrzeugführer des Transporters ausgestiegen sei und den Schaden an dem Zaun begutachtet habe, sei er wieder in sein Fahrzeug gestiegen und habe sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05066 / 985-0 bei der Polizei Sarstedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell