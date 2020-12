Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 36-Jährige am Dwaschweg überfallen +++

OldenburgOldenburg (ots)

Eine 36-jährige Oldenburgerin ist am Samstagabend am Dwaschweg Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Tat wurde am Dienstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Ihren Angaben zufolge war die Frau am Samstag gegen 22.30 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund am Dwaschweg unterwegs. Auf einem unbeleuchteten Teilstück zwischen der Hans-Fleischer-Straße und der Klingenbergstraße habe sie plötzlich einen Fußtritt von hinten verspürt und sei sofort zu Boden gefallen. Auf dem Bauch liegend habe die 36-Jährige weitere Fußtritte erhalten. Daraufhin habe ein Täter an ihrer Handtasche gerissen, bis der Tragegurt schließlich abriss.

Als die Frau sich kurz darauf wieder aufrichtete, seien die Angreifer nicht mehr am Tatort gewesen. Die durchwühlte Handtasche habe einige Meter neben ihr auf dem Boden gelegen; aus dem Inhalt seien Bargeld und ein Smartphone entwendet worden.

Eine Beschreibung der Täter liegt der Polizei nicht vor, da die Unbekannten sich dem Opfer von hinten genähert hatten. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1468034)

