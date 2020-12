Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Einbruch in Reifenlager (Ergänzung) +++

OldenburgOldenburg (ots)

Ergänzung unserer Pressemitteilung vom 15.12.2020, 10.16 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4791330

Nach den aktuellen Ermittlungsergebnissen sind bei dem Einbruch in das Reifenlager an der Wilhelmshavener Heerstraße insgesamt 20 Reifensätze entwendet worden. Der Sachschaden wird daher auf mindestens 70.000 Euro beziffert.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang mit einem versuchten Einbruch in das Lager eines Kraftfahrzeughandels am Patentbusch. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montag, 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Reifenlagerraum verschafft. Bei diesem Einbruch wurde jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. (1033990)

