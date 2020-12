Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Einbruch in Reifenlager +++

OldenburgOldenburg (ots)

Bei einem spektakulären Einbruch in das Reifenlager eines Autohändlers an der Wilhelmshavener Heerstraße ist am vergangenen Wochenende ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge hatten unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7.15 Uhr, das Oberlicht eines Gebäudeteils aufgehebelt und konnten so in den Lagerraum eindringen. Aus dem Lager entwendeten die Täter mehrere Komplettsätze hochwertiger Reifen mit Felgen.

Offenbar waren die Diebe mit einem Transporter oder Lkw über das angrenzende Gelände einer Grundschule an das Lagergebäude herangefahren, hatten das Diebesgut durch das zuvor aufgehebelte Oberlicht nach draußen befördert und im Transporter verladen.

Bei der anschließenden Flucht fuhren sich die Täter mit dem Fahrzeug allerdings im weichen Sand des Spielplatzes fest. Um den Transporter wieder freizubekommen, entwendeten die Unbekannten auf einem Privatgrundstück in der Nähe des Tatortes zwei Metallschienen, legten diese unter die Reifen und konnten mit dem Fahrzeug auf diese Weise schließlich in unbekannte Richtung flüchten.

Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1463997)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell