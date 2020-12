Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Polizeiwagen beschädigt++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Freitagabend, dem 11.12.2020, gegen 23:30 Uhr, erhielt die Polizei Rastede einen Anruf zu einer Ruhestörung beim Jugendtreff Casa in Metjendorf. Die Beamten stellten dort etliche junge Menschen fest. Die meisten flüchteten, als sie die Polizei erkannten. Von sechs Personen konnten die Personalien jedoch festgestellt werden. Da sie sich nicht an die Abstands- und Hygienevorschriften gehalten hatten, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Als die Beamten zu ihrem Streifenwagen zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten worden war. Der Täter wird in der Gruppe der geflüchteten Personen vermutet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dieser Sachbeschädigung (04402/ 916520).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PSt Rastede

Telefon: +49(0)4402/916520

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell