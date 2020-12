Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfälle unter Alkoholbeeinflussung ++

Oldenburg (ots)

++ Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Am Samstag, dem 12.12.2020, befuhr ein 54-jähriger Oldenburger um 16.15 Uhr mit seinem Pkw die Donnerschweer Straße und wollte in den Großen Kuhlenweg abbiegen. Vor ihm befand sich eine Pkw-Führerin, die ebenfalls abbiegen und verkehrsbedingt anhalten musste. Der Oldenburger fuhr leicht gegen den stehenden Pkw. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Oldenburger eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstanden keine Schäden. 1458742

++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Am Samstag, dem 12.12.2020, wurde um 22.00 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Edewecht in der Bloherfelder Straße kontrolliert. Es konnte eine Drogenbeeinflussung (THC) festgestellt werden. Weiter war der Edewechter im Besitz von pflanzlichen Substanzen. Es dürften sich um halluzinogene Pilze gehandelt haben. Sie wurden sichergestellt, der Fahrzeugführer zwecks einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. 1459467

Am Samstag, dem 12.12.2020 führte ein 40-jähriger Oldenburger um 23.10 Uhr einen Pkw, obwohl der Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Kontrollort war die Straße Am Zollbaum. 1459562

++ Verkehrsunfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Am Sonntag, dem 13.12.2020 kam die Polizei um 01.50 Uhr auf einen Verkehrsunfall zu. Ein 24-jähriger Oldenburger verunfallte, nachdem er mit seinem Pkw von der Wilhelmshavener Heerstraße auf den Langenweg abbog. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher stand mit 0,30 Promille unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Drogentest ergab positive Ergebnisse auf die Wirkstoffe Kokain, THC und Amphetamin. Der im Juni 2020 ausgestellte Führerschein wurde sichergestellt, auf der Polizeidienstelle eine Blutentnahme durchgeführt. 1459989

++ Verkehrsunfallflucht, Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss ++ In den frühen Morgenstunden des 13.12.2020 ereignete sich in Theodor-Francksen-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 19 Jahre alter Oldenburger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen einen geparkten Pkw. Dieses Fahrzeug wurde gegen einen dahinterstehenden Pkw gedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr in den Schellsteder Weg. Nach Zeugenhinweisen konnte er hier von der Polizei angetroffen werden. Er stand mit 0.89 Promille unter Alkoholeinfluss. Sein im März erhaltener Führerschein wurde sichergestellt, auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. An zwei der am Unfall beteiligten Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Der Schaden an dem Pkw des Unfallverursachers betrug ca. 15.000,- EUR. Der zuerst angefahrene Pkw wurde im Oktober 2020 zugelassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000,-EUR. An dem dritten Pkw wurde der Schaden auf 500,-EUR geschätzt. 1460468

