Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn:Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Freitag, den 11.12.2020, gegen 07:37 Uhr, ereignete sich in Edewecht, Ortsteil Jeddeloh I, Jückenweg, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pkw Opel den Jückenweg in Fahrtrichtung Portsloge. Kurz nach der Einmündung Wildweg geriet sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Pkw blieb rechtsseitig im angrenzenden Graben liegen. Die Fahrzeugführerin war eingeklemmt und wurde durch Kräfte der Feuerwehr geborgen. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, durch auslaufende Betriebsöle wurde der Graben verschmutzt und durch eine Spezialfirma gereinigt. Bis zum Abschluss der Pkw-Bergung war der Jückenweg voll gesperrt.

